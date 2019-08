Si presenta con un filtrante da applausi per Joao Pedro. Ci mette la grinta ma non sovrasta gli avversari. La prima di Nahitan Nandez in Serie A lascia intravedere grandi potenzialità, anche se il centrocampista uruguaiano può chiaramente dare di più. Lo schermo davanti alla difesa del Cagliari funziona infatti solamente in parte, col Brescia che riesce a sorpresa a portare a casa la sua prima vittoria stagionale. Dal dopo-Barella Giulini e la piazza rossoblù si attendono molto di più, al guerriero Nandez il compito di ripagare l’importante investimento fatto poche settimane fa. Senza fretta, ma con grandi aspettative.

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5

Corriere dello Sport: 6

TuttoCagliari: 6