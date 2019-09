© foto di Federico Gaetano

Potrebbe essere una porta girevole, quella per Robin Olsen. Perché lo svedese, dopo un anno nerissimo alla Roma, si è messo in gioco accettando un trasferimento al Cagliari. Non una scelta semplice, perché tra le fila degli isolani c'è Alessio Cragno, attualmente infortunato ma che rappresenta uno dei portieri della nazionale italiana. Metterlo in panchina, una volta di ritorno, non sarà semplice. Olsen però dimostra il perché sia il numero uno della propria nazione, chiudendo la saracinesca per due volte sugli avversari ducali.

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

TuttoMercatoWeb.com: 7