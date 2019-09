© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Palacio non è solo il gol. È scatti, qualità e assist. È il migliore in campo di una gara con sette reti, quella tra Brescia e Bologna, risultando più incisivo rispetto ad altri calciatori ben più giovani. A trentasette anni riscopre una seconda giovinezza anche grazie alla tenuta fisica che sembra quella di dieci anni fa. Forse meglio da trequartista, serve a Orsolini una palla con scritto spingimi per il 3-4 finale. Quasi immortale.

Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

TuttoMercatoWeb.com: 7,5