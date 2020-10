Le pagelle di Pedri: un minorenne che aiuta il Barcellona, che talento

vedi letture

Diciotto anni e non sentirli. Pedri è stato una delle principali note liete per il Barcellona, nel 2-0 rifilato ieri sera a Torino alla Juventus. Voti alti per il talento della cantera, che offre giocate da stropicciarsi gli occhi e grande maturità tattica. "Un minorenne che aiuta il Barcellona", scrive La Gazzetta dello Sport, voto 7. Come per Tuttosport: "Diciotto anni da compiere e la sicurezza di un veterano". In controtendenza il Corriere dello Sport (6): "In certi momenti del primo tempo è un po' leggero, si scatena nella ripresa".

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7