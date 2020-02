vedi letture

Le pagelle di Rebic: è l'uomo in più di questo Milan. Riscatto scontato

Ante Rebic è l’uomo copertina di questo Milan. Più di Ibrahimovic. Il croato ha segnato sei gol (cinque in campionato e uno in Coppa Italia) in questo inizio 2020, mettendo in bella mostra le sue qualità: ora il riscatto sembra scontato, sottolinea la Gazzetta dello Sport. Anche MilanNews si allinea: il croato è l’uomo in più di questa fase di stagione per la squadra di Pioli. Di seguito le pagelle dell'attaccante del Milan dopo la prova di ieri:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 6,5

MilanNews.it: 7