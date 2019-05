Le pagelle di Santander: micidiale di testa, si scatena col Napoli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quando vede il Napoli si scatena. El Ropero Santander ha regalato la vittoria al Bologna nell'ultima di campionato segnando una doppietta, per questo motivo la Gazzetta dello Sport lo premia con un 7 in pagella: "Lotta contro un tenero Luperto e ha la meglio, sovrastandolo sul piano fisico. Segna due gol di testa, la sua specialità". Mezzo voto in più da TMW: "Fatica con i piedi, ma usa sempre in modo costruttivo la sua arma migliore: il colpo di testa. Sfiora la rete al 27', poi al 42' fa bingo sul cioccolatino offerto da Palacio. Si ripete nel finale di gara con il definitivo 3-2. La salvezza emiliana, conquistata già lunedì scorso, lo vede tra i grandi protagonisti"

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7.5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 8