Le pagelle di Sarri - Le azzecca tutte e torna in testa, ma c'è chi vorrebbe dargli 4 in pagella

Dalle stalle alle... stelle. Dalle critiche agli applausi. Maurizio Sarri, nel derby d'Italia vinto ieri sera contro l'Inter, si è preso una bella rivincita contro tutti i suoi detrattori. "Ha il peso di tre sconfitte nelle ultime sette uscite ma ritrova la vetta. Rivoluziona la Juve, lascia fuori soprattutto Pjanic e Dybala, oltre a Danilo. Nella ripresa la Juve ha più personalità. E Dybala è un cambio super", è non a caso la lettura de La Gazzetta dello Sport sulla prestazione vincente della sua Juventus. Ben diverso il commento del Corriere dello Sport, anche se la mossa Paulo Dybala (Deus ex machina bianconero) a gara in corso resta il tema centrale: "Di pancia, di getto, vorremmo dare 4 al tecnico juventino. Averci privato di un'ora di Dybala no, proprio no. Dybala sempre, lo spettacolo è lui. Ma sarebbe un voto da appassionato, non da osservatore. Perché in realtà imposta bene la partita, con una bella partenza, una flessione a metà primo tempo e una ripresa da protagonista. A vedere il risultato, anche il momento dell'inserimento di Dybala è perfetto". Un cambio coraggioso, che stavolta ha portato però tutti i suoi frutti. E la Juve è così di nuovo in vetta...

Questi tutti i voti di Maurizio Sarri:

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

TuttoJuve: 7