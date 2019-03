Prestazione ottima di Marco Verratti in mezzo al campo. Voto 7 da parte de La Gazzetta dello Sport: "Ricama per tutti e mette Immobile davanti alla porta". Stesso voto da parte di TMW: "Quasi da direttore d'orchestra il primo tempo, non perde mai il controllo, nemmeno nel traffico. Portargli via il pallone è quasi impossibile, dà superiorità. L'unico problema è il solito, quasi annunciato, cartellino giallo".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6

QS: 7

Tuttosport: 6,5