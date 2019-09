© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per molti il migliore in campo nella partita di ieri sera tra Lazio e Parma, vinta 2-0 dai bianco-celesti, è uno di quei giocatori non finiti sul tabellino dei marcatori. Anche ieri ha disegnato trame di calcio vero. Ad esempio l'assist che manda in porta Immobile per il vantaggio, nella nostra pagella definito "degno di un architetto". "Vede le azioni prima che gli arrivi il pallone", sottolinea LaLazioSiamoNoi a cui fa eco anche Tuttosport: "Crea gioco a suo piacimento". Il Corriere dello Sport, poi, lo premia addirittura con un 8 per una partita in cui stava per segnare addirittura direttamente da calcio d'angolo.

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 8

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

LaLazioSiamoNoi.it: 7