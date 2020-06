Le pagelle di Ospina - Avvio incerto, poi professore: è l'uomo decisivo con una lectio magistralis

Inizia malissimo la sua prima serata di calcio, ma si riprende in un attimo e trasforma un incubo in un sogno. Si può riassumere così la prestazione di David Ospina, che all'unanimità raccoglie la palma di migliore in campo in Napoli-Inter. Un voto (7,5) condiviso da tutti i principali quotidiani (e confermato da TMW) per il portiere azzurro che - sottolinea ad esempio La Gazzetta dello Sport - "tiene una lectio magistralis sul superamento dell'errore". Nonostante la beffa del giallo finale he lo costringerà a saltare la finale conquistata, il Corriere dello Sport parla di ben 4 capolavori nell'arco della gara, mentre Tuttosport paragona la sua prestazione a Dottor Jekyll e Mister Hide, eleggendolo ad ogni modo come uomo decisivo del match.

