Le Parisien: contatto PSG-entourage Pjanic. I francesi tentano lo sgambetto al Barça

vedi letture

Da diverse settimane di discute del possibile trasferimento di Miralem Pjanic al Barcellona . I blaugrana non hanno però intenzione di spendere i 50 milioni richiesti dalla Juventus e così i due club stanno discutendo sulle contropartite da inserire nell'affare: i bianconeri vorrebbero il brasiliano Arthur, ma il centrocampista sembra restio all'idea di giocare in Italia .

La videochiamata - Così, potrebbe entrare in scena un'altra contendente, il Paris Saint-Germain. Secondo Le Parisien, i dirigenti avrebbero contattato in videochiamata l'entorurage del bosniaco per mettere sul tavolo la loro offerta. I transalpini sono alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo, da sempre il reparto più debole, e l'ex Lione è un profilo che piace molto.