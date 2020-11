Le probabili formazioni di Cagliari-Spezia: out Pobega. Pavoletti dal 1' nel Cagliari

▪ Cagliari-Spezia - Domenica, ore 18.00 al Dall'Ara, 9^ giornata di campionato

▪ Arbitra Valerio Marini, della sezione di Roma

▪ Classifica: Cagliari 10 punti, Spezia 9 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Dare continuità al successo di mercoledì contro l’Hellas Verona: è l’obiettivo del Cagliari di Eusebio Di Francesco che domenica ospita lo Spezia di Italiano alla Sardegna Arena. Almeno due i dubbi per il tecnico abruzzese, che davanti a Cragno schiera Zappa a destra con Walukiewicz e Klavan al centro. A sinistra ballottaggio tra Carboni e Tripaldelli. I due davanti alla difesa saranno Marin e Rog, mentre Nandez è fuori causa dopo la positività riscontrata ieri. Spazio a Pavoletti (favorito su Cerri) come centravanti, con Joao Pedro fantasista centrale, Ounas a destra e Sottil a sinistra.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Momento di forma davvero impressionante per lo Spezia che a Cagliari può proseguire la striscia di risultati positivi delle ultime gare. Mister Itailano dovrà però fare i conti sui 120 minuti disputati contro il Bologna in Coppa Italia e potrebbe cambiare qualcosa. In porta torna Provedel con Vignali favorito su Sala per un posto da terzino destro, Chabot e Terzi al centro e Bastoni a sinistra. A centrocampo ci sarà colui che ha deciso la sfida del “Dall’Ara”, ovvero Maggiore, insieme a Ricci e Estevez, visto che Pobega non sarà della partita. In attacco sicuri di una maglia da titolare Nzola al centro e Gyasi a sinistra mentre a destra Farias potrebbe insidiare Agudelo.