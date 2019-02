Le ultime su Lazio-Milan: dubbi in difesa per Inzaghi. Laxalt dal 1'

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Inzaghi non rinuncia alla difesa a tre nonostante l'emergenza, Gennaro Gattuso effettua un po' di turnover. È quasi tutto pronto per la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Milan, semifinale d'andata di Coppa Italia. Il tecnico rossonero dovrebbe far riposare due stacanovisti come Ricardo Rodriguez e Hakan Calhanoglu, mentre il mister capitolino, dopo aver recuperato Milinkovic-Savic, spera di fare lo stesso con Bastos. In caso contrario, Lucas Leiva potrebbe arretrare al centro della retroguardia. Ballottaggio sulla corsia destra, dove Romulo potrebbe partire dal 1'.

Le probabili formazioni:

Lazio (3-5-1-1): Strakosha, Patric, Bastos (Lucas Leiva), Acerbi; Romulo, Parolo, Lucas Leiva (Badelj), Milinkovic-Savic, Lulic; Correa; Immobile.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Borini.