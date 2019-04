Le ultime su Bologna-Sampdoria: sfida tra senatori. Quaglia vs Palacio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come in Parma-Milan, anche a Bologna si incrociano lotta per la salvezza e rincorsa all'Europa: per i felsinei tre punti sarebbero assolutamente fondamentali, mentre gli ospiti cercano di accorciare la distanza sulle posizioni europee, magari sfruttando qualche risultato favorevole sugli altri campi. Gara particolare per Mihajlovic, ex che sentirà tantissimo la gara. Di seguito le ultime di formazione sulla gara del 33° turno di Serie A, in arrivo dai nostri inviati sui vari campi della massima divisione italiana:

Confermato il 4-2-3-1 con ballottaggio Mbaye-Krejci a sinistra (Dijks squalificato) e Dzemaili-Poli in mediana con i primi favoriti. Nel caso in difesa a destra gioca Calabresi. Conferme per Danilo-Lyanco dietro. In attacco Palacio con Orsolini-Soriano-Sansone alle spalle. Destro recuperato ma solo per la panchina.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabresi, Danilo, Lyanco, Mbaye; Dzemaili, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

Allenatore: Mihajlovic.

Marco Giampaolo va verso la conferma dell’undici che ha battuto il Genoa nel derby della Lanterna. L’unico ballottaggio potrebbe essere sulla corsia di destra ma Sala è comunque in vantaggio su Bereszynski con Colley confermato al fianco di Andersen. Sulla trequarti invece Gaston Ramirez dovrebbe giocare dal primo minuto alle spalle di Defrel e Quagliarella con Saponara e Gabbiadini che partiranno dalla panchina.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella.

Allenatore: Giampaolo.