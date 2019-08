Le ultime su Hellas Verona-Bologna: rebus Dzemaili. Se sta bene, gioca

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Finalmente, si parte! A oltre due mesi di distanza dall'ultima gara della stagione 2018/19, il campionato italiano riaccende i fari sulla competizione, sul campo, sui risultati piuttosto che sul mercato, che per tante squadre è però ancora lontano dall'essere finito. Alle 18 di sabato via a Parma-Juventus, gara d'esordio del nuovo anno, poi via via spazio a tutte le altre partite. Di seguito le ultime dai rispettivi centri sportivi, dove i tecnici parleranno sabato in vista della sfida di domenica, grazie ai nostri inviati sui campi:

Senza Di Carmine e Vitale, entrambi squalificati, e con gli assenti per infortuni Bocchetti, Crescenzi e Badu, ci sono ben poche scelte per Juric, che dovrebbe puntare sul 3-4-2-1 per la gara contro il Bologna. In attacco Pazzini come riferimento offensivo, a sostegno Verre e Zaccagni, con Tutino possibile mossa dalla panchina per movimentare la ripresa.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Gunter, Rrhamani, Empereur, Faraoni; Henderson, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Pazzini.

Allenatore: Juric.

In difesa si va verso la conferma in blocco, mentre in mezzo se Dzemaili sta bene gioca (anche se Kingsley si sta comportando bene). Davanti Palacio prima punta e Destro subentrante: queste le indicazioni che vengono da Casteldebole, dove gli unici nuovi acquisti che dovrebbero essere titolare sono Tomiyasu e Denswil. In panchina dunque Bani, Schouten e Skov Olsen.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Diks; Poli, Kingsley; Orsolini, Soriano, Sansone; Destro.

Allenatore: De Leo.