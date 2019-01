Le ultime su Juventus-ChievoVerona: Emre Can al posto di Pjanic

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ultima gara del lunghissimo weekend di Serie A che si concluderà con Juventus-Chievo: i bianconeri, freschi di successo in Coppa Italia, dovrebbero cambiare diversi uomini rispetto alla sfida di Gedda, mentre i gialloblù sono stati presi d'assalto in sede di mercato ma per ora hanno lasciato partire solo Birsa. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del ventesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma tra la giornata di domani e lunedì, e che inizierà con la sfida tra Roma e Toro delle 18:

Out Mandzukic, da valutare Bentancur dopo la contusione alla coscia rimediata in Supercoppa, ma è pronto Khedira. Toccherà a Emre Can schierarsi in cabina di regia, con caratteristiche ovviamente diverse rispetto a Pjanic, squalificato. Cancelo è a disposizione ma contro il Chievo potrebbe toccare a De Sciglio.

JUVENTUS (4-3-3): Szczensy; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa.

Meggiorini lancia la sfida a Stepinski e Djordjevic: una sola maglia a disposizione per il compagno di reparto di Sergio Pellissier, l'unica certezza offensiva per mister Di Carlo. Alle spalle della coppia offensiva dovrebbe toccare a Giaccherini, molto richiesto sul mercato ma che il Chievo vorrebbe trattenere.

CHIEVOVERONA (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Rossettini, Tomovic; Kiyine, Radovanovic, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Pellissier.