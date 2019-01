Le ultime su Udinese-Parma: torna Inglese, in dubbio Lasagna

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo due settimane di intenso calciomercato, che hanno regalato diverse novità ad entrambe le squadre, Parma e Udinese si ritrovano per la seconda sfida stagionale: i crociati ancora rimpiangono i due punti persi all'andata, mentre i bianconeri cercano continuità dopo il bel successo con cui hanno concluso il 2018. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del ventesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma tra la giornata di domani e domenica, e che inizierà con la sfida tra Roma e Toro delle 18:

Nicola ha diversi problemi, a centrocampo e in attacco, dove Lasagna è in forte dubbio: i sicuri indisponibili sono Barak, Teodorczyk, Badu, Samir e Ingelsson, mentre il nuovo acquisto Okaka potrebbe essere lanciato titolare sin dal primo minuto. De Paul c'è e potrebbe essere schierato titolare a centrocampo, con Behrami e Fofana. Se Lasagna non ce la fa, sale De Paul ed entra in formazione Balic.

UDINESE (3-5-2): Musso; Ekong, Nuytinck, Opoku; Larsen, Behrami, De Paul, Fofana, D’Alessandro; Okaka, Lasagna.

D'Aversa ha diversi dubbi anche in virtù di qualche acciaccato di troppo: Scozzarella sembra infatti recuperato solo per la panchina e le non perfette condizioni di Kucka consigliano al tecnico di rimandare l'esordio dello slovacco. Davanti rientra però Inglese, che sarà affiancato da Gervinho e da uno tra Siligardi e Biabiany.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bastoni, Bruno Alves, Gagliolo; Deiola, Stulac, Barillà; Gervinho, Inglese, Biabiany.