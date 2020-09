Marca - La Juve offre 50 milioni per Morata, per l'Atletico Madrid vale la clausola da 150

Continua la caccia della Juventus a un nuovo centravanti. In attesa dell'esame d'italiano a cui si sottoporrà Luis Suarez, che resta il primo nome, dalla Spagna continuano ad arrivare rumors su Alvaro Morata. Nello specifico, secondo quanto riporta Marca, i bianconeri avrebbero offerto 50 milioni di euro all'Atlético Madrid per riportare a Torino il centravanti iberico. Incassando un no.

Clausola da 150. I Colchoneros, in questo momento, considererebbero infatti incedibile Morata, che nell'ultima stagione è stato il miglior realizzatore della squadra di Simeone. E si appigliano alla clausola risolutiva prevista nel suo contratto, del valore di 150 milioni. Anche perché solo poche settimane fa l'Atletico ne ha sborsati 55 per riscattarlo dal Chelsea. Così, nonostante il potenziale gradimento di Morata per un ritorno a Torino, in questo momento l'operazione sembrerebbe decisamente complicata.