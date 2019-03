Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 17 marzo

Fonte: Con la collaborazione di Dimitri Conti

Il futuro di Gerson è rimandato al termine della stagione. Come riporta La Nazione infatti, la Roma sarebbe disposta a rinnovare il prestito secco del brasiliano fino al 2020.

Sulle pagine del Corriere dello Sport si parla anche del futuro della panchina viola. I due sogni sono Di Francesco e Giampaolo: il primo al momento è senza squadra dopo l'addio alla Roma. Una trattativa per Giampaolo appare molto complicata, soprattutto se la Samp dovesse ottenere la qualificazione alla prossima Europa League. Il nome nuovo è quello di Roberto D'Aversa, attuale tecnico del Parma, che nel corso della stagione avrebbe ottenuto sempre più consensi dalla dirigenza viola.

Non solo Aaron Ramsey. La prossima estate, secondo quanto riporta l'Express potrebbe infatti sbarcare a Torino un altro giocatore di Premier League. Si tratta di Martin Dubravka, portiere slovacco classe '89 del Newcastle che - a detta del suo agente - sarebbe seguito con grande interesse dai bianconeri.

L’amministratore delegato dall’Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Mauro Icardi: “Non voglio dilungarmi, è un giocatore dell'Inter ed è un ottimo elemento. Aspettiamo che si risolva il caso. Perchè non deve stare vicino alla squadra? Questo è uno degli aspetti che dovremo affrontare. Non voglio sviluppare analisi in questa sede, tutte le componenti sono disponibili a risolvere il problema. La disponibilità è totale. Il mio ottimismo? Le persone che hanno buon senso lo devono usare. La speranza è quella di ritrovare un giocatore importante che ha dato molto all'Inter. Lo abbiamo detto più volte, ci sono delle regole e delle decisioni prese, che porteremo avanti. Stasera siamo qui in attesa di una partita importante. Il tema è delicato, non voglio parlarne. Abbiate la comprensione, siamo concentrati su una partita importante”.

"Con ogni probabilità Mertens, che ha ancora un altro anno di contratto, a fine stagione accetterà, come l’amico Hamsik, le sirene cinesi e lascerà il Napoli". A scriverlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il quotidiano spiega che l'obiettivo di Dries, che tornerà ora titolare indiscusso a causa dell'infortunio di Insigne, è quello di chiudere bene l'ultimo anno in azzurro. La rosea scrive: "A quel divorzio vuol arrivare serenamente, senza strappi col club e soprattutto con una città che ama e ha vissuto come pochi calciatori riescono a fare".

Il futuro di Edimilson e Mirallas passa per Pioli. Secondo quanto riportato da La Nazione infatti, il riscatto dei cartellini dello svizzero e del belga passa dalla conferma di Stefano Pioli: per questo motivo la loro posizione è decisamente in bilico.

Nel post partita della gara contro l'Udinese, l'attaccante del Napoli Dries Mertens ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo futuro: "Non lo so, ho ancora un anno di contratto, poi vediamo. Qui sto bene, non voglio andare via. Con i calciatori che abbiamo possiamo fare bene e dare il massimo in Europa".

Ritorno importante in casa Siviglia. La squadra spagnola infatti ha ufficializzato l'arrivo di Monchi, che dopo la parentesi alla Roma rivestirà il ruolo di direttore generale sportivo.

Dopo aver visto sfumare Monchi, tornato al Siviglia, l’Arsenal cerca un nuovo direttore sportivo e avrebbe messo nel mirino Marc Overmars. Ex Gunners da calciatore, ha comunicato all'Ajax di voler tornare a Londra.

Gianluigi Buffon, potrebbe non rinnovare con il PSG: secondo indiscrezioni provenienti dalla Francia, e riportate da L'Equipe, infatti, il portiere ex Juve potrebbe pagare la volontà dei vertici del club di rinnovare la rosa con giocatori giovani, con l'altro ex bianconero Dani Alves e Thiago Silva, oltre a Cavani.

Joao Felix, difensore di 19 anni del Benfica accostato anche alla Juventus, ha parlato del suo futuro ai microfoni di Marca: “Preferirei la Liga alla Premier League. Non ho avuto tempo di pensare al mio futuro, le cose avvengono quando meno ce l’aspettiamo. Barça e Real sono due delle migliori squadre del mondo, che seguo da quando ero piccolo. Ma adesso desidero stare qui".

In estate potrebbe accendersi un infuocato derby di Manchester per Samuel Umtiti. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo infatti City e United sono pronti a sfidarsi per l'acquisto del difensore francese.

Robin Van Persie, futuro già definito per la prossima stagione: l’attaccante olandese allenerà gli attaccanti del Feyenoord e farà quindi parte dello staff di Jaap Stam.