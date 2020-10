Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 30 settembre

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS, ANCORA NON C'È L'ACCORDO PER IL RINNOVO DI DYBALA. GIORNI DECISIVI PER FEDERICO CHIESA, SI ATTENDONO LE CESSIONI DI RUGANI E DE SCIGLIO. INTER, IL TOTTENHAM NON MOLLA SKRINIAR. I NERAZZURRI CHIEDONO WALUKIEWICZ PER NAINGGOLAN, IL CAGLIARI FRENA. MILAN, È IL GIORNO DI HAUGE: OGGI VISITE E FIRMA. LAXALT APRE ALL'ADDIO. PAQUETA' È UN NUOVO GIOCATORE DEL LIONE. ATALANTA, DEPAOLI SEMPRE PIU' VICINO: PRESTITO ONEROSO CON DIRITTO DI RISCATTO. NAPOLI, TRE CESSIONI: LLORENTE, OUNAS E YOUNES IN USCITA. LAZIO, VISITE MEDICHE PER PEREIRA E MURIQI. TUTTO FATTO PER ANDREAS PEREIRA, PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO FISSATO A 27 MILIONI. LA ROMA TENTA L'ULTIMO ASSALTO A CHRIS SMALLING. IL VICE DZEKO PUO' ARRIVARE DAL REAL MADRID. CONTATTI ANCHE CON VLAHOVIC, LA FIORENTINA CHIEDE 25 MILIONI. GENOA, VISITE MEDICHE PER SCAMACCA. SU SCHONE C'È IL CAGLIARI. SAMP, SI TRATTA PER ADRIEN SILVA.

JUVENTUS

Come si legge sulle pagine di Tuttosport in edicola questa mattina, in casa Juventus continua a tenere banco il rinnovo del contratto di Paulo Dybala, in scadenza nel 2022. A metà settembre è arrivato dall’Argentina il suo procuratore Jorge Antun, ma al momento non c’è stata la fumata bianca: la Joya chiede 15 milioni di ingaggio - il doppio di quello che guadagna adesso - e il club bianconero non ha intenzione di accontentarlo.

Si muove il mercato della Juventus che in entrata sembra aver rotto gli indugi e tramite gli intermediari sta cercando di chiudere per Federico Chiesa. Domani può essere il giorno giusto per gli incontri decisivi. Intanto si muovono anche le uscite. Il Valencia dovrebbe alzare i bonus legati alla proposta di prestito secco per Daniele Rugani, gli spagnoli dopo l'ultimo ok della Juve aspetteranno anche la risposta definitiva del difensore. Non solo. Si sta muovendo anche il mercato di Mattia De Sciglio, proposte in arrivo in queste ore per il terzino che la Juve è pronta a far partire.

INTER

Nainggolan-Cagliari, si tratta a oltranza. Il club rossoblù, non è un mistero, da settimane ha messo in agenda il rientro in Sardegna del centrocampista belga di origini indonesiane, non certo al centro del progetto tattico nell’Inter di Antonio Conte. Per questo le parti stanno cercando un accordo che soddisfi tutti: il Ninja, che salterà la sfida contro il Benevento per una faringite, vuole a tutti i costi il Cagliari e ha da tempo l’accordo con il club presieduto da Tommaso Giulini. Tra le società, invece, si cerca la quadra: i nerazzurri chiedono 12 milioni, che i sardi vorrebbero cercare di coprire con contropartite tecniche, inserendo nella trattativa due-tre giovani. Il nome che intriga l’Inter è quello di Sebastian Walukiewicz, difensore centrale 2000, valutato tra i 7 e gli 8 milioni di euro, che resterebbe un anno in prestito a Cagliari prima di raggiungere Milano. Oltre a lui, che il Cagliari al momento non è affatto convinto di cedere però, si tratta sui nomi dei giovani Riccardo Ladinetti e Roberto Biancu, entrambi centrocampisti classe 2000: il primo verrebbe girato dai nerazzurri in Serie B (Reggiana e Brescia favorite), mentre il secondo resterebbe ancora a Olbia in prestito, rimandando di un anno qualsiasi decisione sul suo futuro. Attenzione anche al nome di Nunzio Lella, anche lui difensore classe 2000, anche lui in prestito all'Olbia.

Da uomo mercato a titolare con il Benevento. Potrebbe essere questa la parabola di Milan Skriniar, secondo quanto riportato da Tuttosport. Il Tottenham sicuramente farà un nuovo tentativo per il difensore, ma fino ad oggi non sono arrivate ulteriori offerte rispetto all'ultima di 30 milioni più bonus. Adesso però entra in gioco il fattore tempo e anche per questo l'Inter ha deciso di mettere in stand-by il passaggio di Andrea Ranocchia al Genoa che - anche alla luce delle difficoltà palesate da Bastoni nel ruolo - al momento è ritenuto dal club l’alternativa più affidabile a De Vrij.

MILAN

Jens Petter Hauge è praticamente un nuovo giocatore del Milan. Manca soltanto l'ufficialità ma il calciatore ha lasciato da pochi minuti la sede del club rossonero dopo aver firmato il contratto e aver curato tutta la parte media e social. In precedenza anche Maldini, Massara e Gazidis erano usciti da Casa Milan per partire insieme alla squadra per il Portogallo, dove domani la formazione di Pioli affronterà il Rio Ave. Hauge resterà invece a Milano.

Diego Laxalt potrebbe lasciare il Milan negli ultimi giorni di calciomercato. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l'esterno ha infatti aperto all'ipotesi di prestito, dopo che nelle ultime settimane era rimasto sempre fermo sulla sua volontà di dare l'addio solo a titolo definitivo. Sulle sue tracce, oltre allo Sporting Lisbona, c'è anche l'Olympiacos, pronto a formulare un'offerta di prestito con diritto di riscatto ai rossoneri.

Lucas Paquetà è un nuovo calciatore dell'Olympique Lione. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il club francese ha reso noto l'acquisto del centrocampista brasiliano che ha sottoscritto un contratto fino al 2025. Paquetà, classe '97, arriva a titolo definitivo dal Milan e verrà presentato dall'OL già questa sera.

ATALANTA

Fabio Depaoli è vicinissimo all'Atalanta. Secondo quanto riportato da Sky Sport la trattativa è praticamente chiusa, con i nerazzurri che prenderanno il giocatore dalla Sampdoria con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro.

NAPOLI

Il punto sugli esuberi del Napoli. Nelle ultime ore, l'Elche s'è fatto avanti con un'offerta per Fernando Llorente, centravanti basco che ha un altro anno di contratto col club partenopeo. In uscita anche Adam Ounas: reduce dalla stagione in prestito al Nizza, il calciatore francese classe '96 è vicino al Cagliari che sta trattando sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Infine, Amin Younes: contatti in corso con l'Eintracht Francoforte.

LAZIO

Giornata di visite mediche in casa Lazio. Gabriel Pereira e Vedat Muriqi sono arrivati pochi minuti fa alla clinica Paideia per sostenere le visite mediche con il club biancoceleste. L'attaccante kosovaro, dopo la battaglia con il COVID, è finalmente pronto per diventare un giocatore biancoceleste a tutti gli effetti.

Andreas Pereira è ormai un giocatore della Lazio. Il centrocampista lascerà il Manchester United e si aggregherà presto alla squadra di Inzaghi: come riporta Sky Sport, i documenti tra i club sono stati firmati. Il giocatore arriverà in Italia con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 27 milioni.

ROMA

Ultimo tentativo della Roma per il ritorno di Chris Smalling. Il difensore del Manchester United, in prestito nel club giallorosso nella passata stagione, è da settimane obiettivo del club capitolino che nelle ultime ore - scrive la 'Gazzetta dello Sport' - ha alzato l'offerta fino a 15 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto. E' l'ultimo rilancio messo in preventivo da Trigoria: al momento, i red devils non si schiodano dalla richiesta di 20 milioni di euro.

Mancano cinque giorni alla fine del mercato e la Roma è ancora un cantiere. Dal Real Madrid - sottolinea il Corriere dello Sport soffermandosi sulle mosse in attacco - può arrivare Borja Majoral oppure Jovic per completare il reparto. In queste ore i Blancos potrebbero cambiare strategia sull'attaccante in uscita. Il serbo però ha un ingaggio troppo alto per la Roma: 4 milioni e mezzo. Lo spagnolo resta il preferito e nonostante la trattativa sia in stand by è sempre il primo obiettivo della società giallorossa. Il Real preferirebbe cedere in prestito Jovic, bloccando la cessione di Borja Majoral, seguendo le indicazioni di Zidane.

Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra la Roma e gli agenti di Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina. I viola sono disposti a parlare di una sua eventuale cessione ma la valutazione è di almeno 25 milioni di euro. A riportarlo è Il Messaggero.

GENOA

Arrivato ieri sera in città, Gianluca Scamacca è pronto ad iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Genoa. L'attaccante, in arrivo in prestito dal Sassuolo, si è presentato infatti questa mattina presso la clinica Synlab Il Baluardo per sostenere le visite mediche con i rossoblù.

Come si legge sulle colonne de Il Secolo XIX, Lasse Schone è uno dei giocatori che potrebbe lasciare il Genoa in queste ultime ore di mercato. L'ex Ajax piace molto al Cagliari, tuttavia Schone è uno dei giocatori positivi al Covid-19 e costretto attualmente all'isolamento, situazione che rende un po' più complicata la possibilità di effettuare le visite mediche per chiudere la trattativa.

SAMPDORIA

Proseguono i contatti per il trasferimento del portoghese Adrien Silva dal Leicester City alla Sampdoria. Le foxes hanno già dato l'ok alla sua cessione, ma manca ancora l'intesa sull'ingaggio: le parti al momento sono ferme sulle rispettive posizioni, ma tra oggi e domani torneranno in contatto per provare a chiudere.

TOTTENHAM, SI LAVORA AL PRESTITO DI RUDIGER. BARCELLONA, OCCHI SU ZINCHENKO. IN ARRIVO DEST. IL BORUSSIA DORTMUND SI TIENE STRETTO SANCHO: RESPINTA L'OFFERTA DEL MANCHESTER UNITED. I RED DEVILS PREPARANO L'OFFERTA PER DEMBELE. ASTON VILLA, DAL CHELSEA ARRIVA BARKLEY. IL BAYER LEVERKUSEN CI PROVA PER KOLASINAC DELL'ARSENAL. TORREIRA A UN PASSO DALL'ATLETICO MADRID. PSG, SONDAGGIO PER DIEGO COSTA.

Tottenham al lavoro sul mercato. Si prova a chiudere per il prestito Antonio Rudiger dal Chelsea. Contatti in corso in queste ore. Il nuovo rinforzo per gli Spurs può arrivare dal mercato interno. Rudiger-Tottenham, lavori in corso. E sullo sfondo, se l’affare dovesse saltare, occhi puntati su Kim Min Jae del Bejing Gouan.

Secondo quanto riportato da TV3 Oleksandr Zinchenko può rientrare nella trattativa per portare Eric Garcia al Barcellona. L'arrivo dell'ucraino, tuttavia, è vincolato alla partenza di Junior Firpo. Su quest'ultimo a ora non vi sono squadre interessate, considerato come sia tramontata la pista Lautaro Martinez, con l'esterno che era considerato una possibile contropartita per arrivare all'attaccante dell'Inter.

Il Borussia Dortmund si tiene stretto Jadon Sancho. La trattativa per arrivare all’attaccante inglese sta assumendo sempre di più i toni di una vera e propria telenovela di mercato. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, il Manchester United avrebbe offerto 91,3 milioni di sterline per il giocatore giallonero ma il club della Ruhr avrebbe rifiutato.

Barcellona al lavoro sul mercato. In chiusura Sergino Dest, difensore dell’Ajax. Oggi contatto decisivo, contratto quinquennale. Il Barça si muove, Dest è ad un passo.

Colpo dell'Aston Villa, che s'è assicurato per la stagione 2020/21 il centrocampista inglese Ross Barlkey. Classe '93, il giocatore di Liverpool arriva dal Chelsea in prestito per una stagione.

Manchester United scatenato sul mercato. I Red Devils sono a caccia di un attaccante esterno da affidare a Solskjaer e, vista la difficoltà nell’arrivare a Sancho, starebbero sondando altri profili. Uno dei giocatori già cercati in passato è Ousmane Dembélé ma il Barcellona non sarebbe disposto a cederlo in prestito. Per questo motivo che, riporta il Daily Express, sarebbero pronti all’offerta da 55 milioni di sterline per il francese.

Assalto del Bayer Leverkusen per Sead Kolasinac dell’Arsenal. A caccia di un terzino sinistro, il club tedesco ha presentato un'offerta da 11 milioni di euro per il laterale classe '93. Un'offerta che, riporta 'Kicker', dovrebbe presto portare alla fumata bianca.

Il Paris Saint-Germain pensa a Diego Costa per rimpiazzare Edinson Cavani in attacco. Come riporta As, il club parigino avrebbe già effettuato infatti un sondaggio con l'Atletico Madrid, che per sostituirlo potrebbe virare proprio sul Matador attualmente svincolato. Il valzer dei bomber, dopo il colpo Luis Suarez da parte dei colchoneros, non sembra affatto terminato in quel di Madrid.