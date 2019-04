Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 13 aprile

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

La Roma continua a sondare il terreno per il nuovo allenatore in vista della prossima stagione. Come riportato dall'edizione odierna de Il Tempo, nei giorni scorsi ci sarebbe stato un incontro con Antonio Conte per capire la disponibilità del tecnico ex Chelsea. Al momento, non è stato trovato nessun accordo, ma tale contatto testimonia come egli sia il primo nome sulla lista della società capitolina.

Continua la ricerca da parte dell'Inter di un centrocampista e secondo quanto riportato da Tuttosport in questo momento Ilkay Gundogan è in vantaggio su Ivan Rakitic. Il croato è infatti stato blindato da Valverde al Barcellona, mentre per quel che riguarda il tedesco il suo contratto in scadenza nel 2020 e le frizioni con Guardiola lasciano pensare che ci possa essere uno spiraglio. Il Manchester City valuta il centrocampista 40 milioni di euro e i nerazzurri dovranno fare uno sforzo per arrivare agli otto milioni a stagione attualmente percepiti dall'ex Borussia Dortmund.

Stephan El Shaarawy e un rinnovo con la Roma che passa dal quarto posto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il giocatore e il club vorrebbero prolungare l'attuale accordo in scadenza nel 2020 ma in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League la sensazione è che la società giallorossa voglia tagliare il monte ingaggi del 20% e per questo motivo servirà ancora tempo prima di capire le reali strategie.

Si preannuncia un'estate molto calda in casa Napoli sul fronte Lorenzo Insigne. Come riporta Rai Sport infatti, De Laurentiis valuta il giocatore circa 100 milioni di euro, con Insigne che piace ad Atletico Madrid, Manchester United e PSG. Il problema è legato all'ingaggio: per l'entourage del ragazzo sono pochi 4 milioni a stagione per un giocatore valutato 100 milioni.

Julian Brandt verso l'addio al Bayer Leverkusen. A riconoscerlo in via confidenziale è stato il ds dei rossoneri Rudi Voller, che ha confermato che la clausola rescissoria del giovane centrocampista offensivo a fine stagione si aggirerà intorno ai 25 milioni di euro. Una cifra sicuramente abbordabile per le sue pretendenti Juventus, Liverpool e Real Madrid. Lo riporta la Bild.

Al termine della partita contro la SPAL, il difensore della Juventus Andrea Barzagli ha annunciato che al termine di questa stagione smetterà col calcio giocato. Il difensore classe '81 non ha però sciolto le riserve su quale sarà il suo futuro: "Devo ancora capire", ha dichiarato.

ANDRE' GOMES BRILLA CON L'EVERTON, IL TOTTENHAM PREPARA 35 MILIONI DI EURO. MAN UNITED CAMBIO DI OBIETTIVO SULLA FASCIA: ORA IL PRESCELTO E' MEUNIER. REAL MADRID, IL PIANO DI ZIDANE: FUORI KROOS, DENTRO POGBA ED ERIKSEN. LIVERPOOL, MANE' INCEDIBILE. MA IL REAL PUNTA SULLA VOLONTA' DEL GIOCATORE. PSG, DRAXLER: "NEYMAR E MBAPPE' RESTANO. IL LORO LAVORO QUI NON E' FINITO". BARCELLONA, CASTING DI QUATTRO NOMI PER L'ATTACCO. JOVIC SI RAFFREDDA. LIONE, GENESIO ANNUNCIA: "CLIMA NEGATIVO. A FINE STAGIONE VADO VIA". PSG, L'INGAGGIO OFFERTO A HERRERA FA INFURIARE VERRATTI E MARQUINHOS. REAL MADRID, EMISSARIO A LISBONA: NEL MIRINO JOVIC E JOAO FELIX.

Difficilmente resterà all'Everton, ma il futuro di André Silva potrebbe comunque essere ancora in Premier League. Secondo quanto riporta oggi il Daily Star, infatti, il Tottenham sarebbe pronto a un investimento da circa 35 milioni di euro per acquistare il centrocampista di proprietà del Barcellona in estate. Il portoghese, dopo il flop in Catalogna, è riuscito a riscattarsi alla grande durante il prestito di questa stagione ai Toffees.

Da Aaron Wan-Bissaka a Thomas Meunier. Cambiano, almeno secondo il Sun, i piani per rinforzare le corsie laterali del Manchester United. I Red Devils avrebbero infatti deciso di abbandonare la pista che porta al giovane terzino del Crystal Palace per spostare la loro attenzione su una soluzione di maggiore esperienza quale il belga del Paris Saint-Germain.

Nonostante la diretta smentita di Toni Kroos, As non ha dubbi sul futuro lontano da Madrid del centrocampista tedesco. Secondo il quotidiano, infatti, il Real in estate cercherà di piazzarlo altrove per fare spazio ai grandi obiettivi di mercato Paul Pogba (Manchester United) e Christian Eriksen (Tottenham). L'Inter, in tal senso, è da tempo alla finestra insieme alla Juventus per l'ex Bayern.

Il Real Madrid non molla Sadio Mané. L'attaccante senegalese del Liverpool è uno dei grandi obiettivi di Zidane, ma il Liverpool per ora non cede e i blancos non vogliono andare allo scontro. Per portare Mané nella capitale spagnola servirà dunque una netta presa di posizione da parte dello stesso giocatore: sarà lui a dover chiedere ufficialmente la cessione ai Reds in estate per aprire una trattativa tra i due club.

Il centrocampista offensivo del Paris Saint-Germain Julian Draxler non ha dubbi sul futuro dei suoi due compagni di squadra Neymar e Kylian Mbappé, perennemente al centro dei rumors di mercato. Intervistato da Canal + Sport, il tedesco ha infatti dichiarato: "Non sono io il ds del PSG, ma se me lo chiedete credo che Neymar e Mbappé resteranno qui. Il loro lavoro a Parigi non è finito, per questo penso che resteranno ancora".

Luka Jovic si raffredda, si scaldano Marcus Rashford e Antoine Griezmann. Marca dedica spazio anche al mercato del Barcellona, che continua a cercare un attaccante di livello per il dopo-Suarez. Oltre ai talenti di Manchester United e Atletico Madrid, piacciono anche Nicolas Pepé del Lille e Rodrigo del Valencia. Un casting di quattro nomi, non cinque visto che i blaugrana non sembrano intenzionati a partecipare all'asta internazionale che si scatenerà la prossima estate per il bomber serbo dell'Eintracht Francoforte.

A fine stagione l'Olympique Lione cambierà allenatore. Malgrado sembrasse vicino ad un prolungamento contrattuale, Bruno Genesio lascerà il timone dell'OL e a confermarlo è lui stesso i conferenza stampa: "Da un po' di tempo devo affrontare un clima negativo, per non dire di più, e questo può frenare non poco la squadra. Ho preso una decisione, insieme al presidente Aulas, questo sabato mattina, dopo una discussione molto lunga: non sarò più il tecnico del Lione la prossima stagione. Lo faccio per l'interesse della squadra e del club".

Ander Herrera ha un contratto in scadenza con il Manchester United e andrà via a fine stagione. Destinazione? Parigi, quasi certamente. Il PSG ha infatti offerto 10 milioni di euro a stagione al centrocampista basco, che sembrerebbe essere intenzionato ad accettare. Una scelta - secondo Le Parisien - sbagliata perché potrebbe creare problemi di spogliatoio. Personaggi come Marco Verratti e Marquinhos, ad esempio, guadagnano meno della cifra offerta allo spagnolo e - scrivono i colleghi francesi - andrebbero su tutte le furie, soprattutto perché Herrera non sarebbe titolare. Chissà se il gioco varrà la candela.

Sulle orme di Kylian Mbappé, Joao Felix è destinato a diventare il prossimo crack del calcio mondiale. E, secondo Marca, il Real Madrid lo sta monitorando già da oltre due anni. E tuttora lo osserva. A Lisbona è stato inviato un emissario blanco in occasione di Benfica-Eintracht Francoforte: nel mirino c'è Luca Jovic, ma la tripletta del portoghese non è passata inosservata e sarà fatto un ulteriore tentativo nel futuro prossimo con il suo procuratore Jorge Mendes.