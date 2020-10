Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 20 ottobre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

ROMA, CACCIA APERTA AL DIRETTORE SPORTIVO. INTER PRONTA A TORNARE SU DZEKO. SARRI FRA GIALLOROSSI E FIORENTINA, MA NON DA SUBITO. SIMEONE SOGNA IL SIVIGLIA. SPEZIA, SI LAVORA AI RINNOVI DI GYASI E GALABINOV

È la Roma la squadra maggiormente al centro delle voci di mercato. I giallorossi continuano a cercare un direttore sportivo con Campos che guadagna terreno e sta provando a liberarsi dal Lille. Le altre alternative portano a Emenalo e Rangnick anche se quest’ultimo ha allontanato il club giallorosso spiegando di voler approdare in una società pronta a vincere subito. Per quanto riguarda i giocatori è in arrivo il portiere Simone Farelli, che firmerà un annuale, mentre per Edin Dzeko il futuro resta incerto con l’Inter che potrebbe tornare a farsi sotto a gennaio e il club capitolino pronto a sostituirlo con Milik del

Napoli.

Il futuro di Maurizio Sarri sembra essere fra Roma e Fiorentina nonostante qualche smentita. Il tecnico è affascinato da entrambe le ipotesi anche se in passato ha posto dei paletti al club giallorosso spiegando che se fosse arrivato Paratici come ds lui non avrebbe accettato di sedere in panchina. Per quanto riguarda la Fiorentina invece è arrivata la conferma di Iachini ad allontanare l’ombra dell’ex Juventus.

Il centravanti Giovanni Simeone spaventa il Cagliari spiegando a una tv spagnola che gli piacerebbe giocare nel Siviglia un giorno. Lo Spezia è invece al lavoro per rinnovare i contratti degli attaccanti Emmanuel Gyasi e Andrey Galabinov che potrebbero arrivare già nelle prossime settimane.

lIVERPOOL SU UPAMECANO PER SOSTITUIRE VAN DIJK. BARCELLONA, IL 26 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE PER PARLARE DI BARTOMEU

Secondo quanto riportato da Sky Sports il Liverpool avrebbe sondato il terreno per Dayot Upamecano in vista del mercato di gennaio, per rimpiazzare Virgil van Dijk, gravemente infortunatosi ai legamenti e che con ogni probabilità non rientrerà prima della prossima stagione. Attualmente la squadra affronta un'emergenza difensori, con Gomez e Matip spesso infortunati e Lovren ceduto nell'ultima sessione di mercato allo Zenit.

Si deciderà probabilmente lunedì prossimo, 26 ottobre, il destino del Consiglio d'Amministrazione del Barcellona. In quella data, infatti, stando al Mundo Deportivo il governo del club catalano deciderà in merito al voto di sfiducia nei confronti dell'attuale guida della società capitanata dal presidente Josep Maria Bartomeu che si dovrebbe tenere il prossimo 1 e 2 novembre.