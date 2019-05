Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 28 maggio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Milan

In giornata si è consumato l'addio tra i rossoneri e Gennaro Gattuso, annunciando di aver consensualmente interrotto con effetto immediato il rapporto professionale come allenatore della Prima Squadra. Via anche Leonardo, che ha presentato le dimissioni accettate dalla Società meneghina. Ora è partita la caccia al nuovo allenatore e al nuovo ds.

Juventus

Tuttosport fa il punto sul futuro della panchina bianconera. Giovedì l'agente di Maurizio Sarri sarà a Londra per parlare con il Chelsea. E' pronto a chiudere coi bianconeri, a meno di ripensamento i Blues vorrebbero andare su Frank Lampard che ha fallito la promozione in Premier League con il suo Derby County. Sarri potrebbe liberarsi dal Chelsea entro il week-end e diventare ufficialmente l'allenatore della Juventus all'inizio della prossima settimana. Intanto La Stampa scrive che Andrea Agnelli sarà a Baku, sede della finale di Europa League tra il Chelsea di Sarri e l'Arsenal. In conferenza, l'allenatore ex Napoli ha così commentato le notizie che lo vogliono verso i bianconeri: "Voglio pensare solo alla finale, ho un contratto con il Chelsea per altri due anni. Innanzitutto dovrò parlare con il club, ma non è il momento. Penso alla finale, vogliamo vincere". Jurgen Klopp, invece, a pochi giorni dalla finale di Champions League contro il Tottenham ha ammesso di voler restare ancora al Liverpool. "Molto, ma tutte le voci che sento in questi giorni, che mi legano alla Juventus, sono stupidaggini. Non c'è nulla di vero, non lascerei mai il Liverpool, non ho motivi. L'Italia è un Paese bello, la Serie A è un bel campionato, interessante. Non conosco l'atmosfera, ho visto solo partite in tv", le sue parole a Sky Sport.

Sami Khedira e Mario Mandzukic potrebbero presto lasciare la Vecchia Signora. Due giocatori con il contratto in scadenza nell'estate del 2021, che potrebbero partire in caso di proposta importante. Entrambi stanno valutando il futuro: Mandzukic è stato un fedelissimo di Allegri e ora che l'allenatore toscano è andato via, la permanenza del croato sembra più lontana.

Inter

Antonio Conte e l’Inter, affare concluso. L’allenatore ha ultimato le ultime formalità burocratiche e firmato il contratto con la società nerazzurra per le prossime tre stagioni. Nello staff il fratello Gianluca, Cristian Stellini, Julio Tous e Paolo Vanoli. Su indicazione di Samir Handanovic il preparatore dei portieri rimarrà Bonaiuti, con cui è abituato a lavorare ormai da tanti anni: la coppia proseguirà ancora insieme perché il portiere nelle prossime settimane rinnoverà il contratto per un’altra stagione oltre la scadenza. Il nuovo ciclo Inter sta per cominciare. Da definire la situazione di Luciano Spalletti: prevista entro venerdì la risoluzione del contratto con buonuscita, motivo per cui l’annuncio ufficiale di Conte potrebbe arrivare nel fine settimana. L’Inter cambia pelle, Antonio Conte da questa sera (in attesa dell’ufficialità) è il nuovo condottiero nerazzurro.

La rivoluzione partirà dall'attacco, con l'ex ct che (dando per scontata la partenza di Icardi) vuole un doppio centravanti da aggiungere al già presente Lautaro Martinez. Nelle scorse settimane Romelu Lukaku avrebbe addirittura incontrato i dirigenti nerazzurri (forse direttamente a Milano) ed una sorta di accordo esiste già. Ma ancora non c'è quello col Manchester United che continua a chiedere almeno 70 milioni di euro senza contropartite (scartate le idee Perisic e Icardi). Edin Dzeko arriverà a prescindere. Per il centrocampo Conte dovrebbe accogliere Nicolò Barella: per il Cagliari, spiega Tuttosport, pronti 33 milioni di euro e due giocatori della Primavera. Nel ventaglio dei nomi ci sarebbero Merola, Pompetti, Gavioli e Colidio, difficile che l'Inter ceda Esposito per evitare uno Zaniolo-bis.

Napoli

Il club azzurro continua a seguire Rodrigo De Paul dell'Udinese e secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss nelle ultime ore c'è stato un contatto tra il direttore sportivo azzurro, Cristiano Giuntoli, e il direttore dell'area tecnica bianconera, Daniele Pradè. La società partenopea è pronta a formulare l'offerta per l'argentino sulla base di 25 milioni di euro: la proposta dovrebbe arrivare sul tavolo dei friulani entro 7 giorni.

Il Napoli ha messo le mani sul cartellino di Giovanni Di Lorenzo, terzino destro in arrivo dall'Empoli, ma il club di Aurelio De Laurentiis lavora anche sugli esterni offensivi. Sky Sport conferma la complessità dell'affare legato a Josip Ilicic dell'Atalanta, così come quello che porta a Hirving Lozano del PSV Eindhoven. Più facile arrivare a Domenico Berardi, ideale per giocare col 4-3-3. Col Sassuolo si può lavorare, soprattutto perché gli emiliani sono interessati a diversi profili che potrebbero salutare la squadra di Carlo Ancelotti: su tutti Vlad Chiriches, Adam Ounas, Kevin Malcuit e Roberto Inglese, al Parma nell'ultima stagione.

Roma

Per la formazione giallorossa potrebbe non essere necessario tornare sul mercato alla ricerca di un portiere titolare. Stando a quanto riportato da Leggo, Antonio Mirante potrebbe rimanere il numero uno anche nella prossima stagione. Robin Olsen non ha convinto e quasi certamente saluterà la Capitale. Come alternativa all'ex Parma si valutano i nome di Mattia Perin della Juventus e Odisseas Vlachodimos del Benfica.

Una delle priorità sulle quali Petrachi - prossimo ds giallorosso - sta lavorando, è il centravanti che sostituirà Dzeko: secondo il Corriere dello Sport, Duvan Zapata è il nome giusto per l'attacco. All'Atalanta in cambio può finire Defrel, che rientrerà dal prestito alla Samp.

A novembre spegnerà 34 candeline e sullo sfondo c'è la possibilità di tornare in patria durante questa estate. Aleksandar Kolarov potrebbe infatti salutare la Roma, come fatto da Daniele De Rossi e probabilmente come farà a breve Edin Dzeko. L'esterno ex Lazio e Manchester City interessa alla Stella Rossa.

Lazio

Avanti insieme, ma senza rinnovo. Sembra essere questa la linea portata avanti dal club biancoceleste assieme al suo tecnico Simone Inzaghi. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport fra le parti i rapporti sono tutt'altro che incrinati, ma l'allenatore piacentino ha presentato a Claudio Lotito e Igli Tare le proprie richieste in vista della nuova stagione. Dopo tre anni in casa biancoceleste si è chiuso un ciclo e Inzaghi vorrebbe rinnovare la rosa. E' consapevole che un big (Milikovic-Savic è il primo iniziato) è possibile che lasci Formello, ma questo non vuol dire che si debba ripartire da zero dando il via libera anche ad altre cessioni. In attesa di capire quale sarà il mercato del club capitolino, Inzaghi ha messo da parte la questione rinnovo. Il prolungamento, però, è tutt'altro che da escludere.

Atalanta

Gian Piero Gasperini ha deciso di restare alla Dea. In giornata l'allenatore ha incontrato la dirigenza, trovando l'intesa sul contratto fino al 30 giugno 2022 dopo aver avuto la certezza che la famiglia Percassi rinforzerà la squadra per giocare al meglio delle proprie chances la prossima Champions League.

Fiorentina

Dopo un solo anno e una manciata di partite in maglia viola Christian Norgaard lascia la società viola: a dare l'annuncio ufficiale è stato il suo nuovo club, il Brentford, con il quale l'ex Brondby ha siglato un accordo di quattro anni più un'opzione per il quinto.

Sampdoria

Se Marco Giampaolo è sempre più lontano, in casa blucerchiata le alternative non mancano davvero: i doriani, tra un incontro e l'altro con il tecnico che li ha guidati negli ultimi due anni, continuano a sondare delle piste alternative, come rivela Repubblica nella sua edizione genovese. Gattuso è una idea ma per ora non ha detto sì, Pioli è a disposizione e da oggi anche Aurelio Andreazzoli, appena retrocesso con un brillante (nel gioco) Empoli, rappresenta una possibilità concreta.

Le altre

Il Torino ha deciso: i big sono blindati. Urbano Cairo, spiega Tuttosport, non vuole far partire Andrea Belotti, Salvatore Sirigu, Armando Izzo e Nicolas Nkoulou. Quattro nomi da cui ripartire, potrà esser venduto solo chi richiederà di esserlo perché ha giocato poco e non rientra nei piani di Walter Mazzarri. E arriveranno almeno tre rinforzi di qualità, uno per ruolo.

L'Udinese programma la prossima stagione, dopo aver conquistato la salvezza con Igor Tudor in panchina. Secondo quanto raccolto da TMW, Gino Pozzo è a Udine e per la giornata di mercoledì è previsto un summit di mercato in casa friulana. Probabile la conferma dell'allenatore.

Incontro a Milano per il futuro di Riccardo Orsolini. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Bologna ha raggiunto l'accordo con la Juventus per il riscatto del giocatore sulla base di 15 milioni di euro.

Sembra destinato a perdurare il legame tra Leonardo Semplici e la SPAL. L'incontro di oggi fra le parti, infatti, ha avuto esito positivo, tanto che la direzione verso il prolungamento fino al 30 giugno 2021 appare ben definita: non l'unica soluzione, al momento, ma sicuramente la più probabile. Il tutto, in attesa della definizione di eventuali dettagli e dell'ufficialità che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

Il Parma è pronto a continuare con Roberto D'Aversa in panchina. Secondo quanto raccolto da TMW, il club crociato avrebbe l'intenzione di confermare il tecnico, che ha guidato la squadra alla salvezza con 41 punti nel campionato che ha segnato il ritorno dei ducali in Serie A. Cruciali i prossimi giorni anche per definire i piani di mercato: giovedì andrà infatti in scena un summit tra il ds Daniele Faggiano e la proprietà con l'obiettivo di programmare le prossime mosse.

BARCELLONA: E' FINITA CON VALVERDE. MARSIGLIA: ECCO VILLAS-BOAS. AL SADD: XAVI NUOVO ALLENATORE. ATLETICO MADRID: C'E' L'OK DI CAVANI. HONVED: SANNINO IN PANCHINA. LEEDS UNITED: CONFERMATO BIELSA. EIBAR: RINNOVA MENDILIBAR. CSKA SOFIA: ARRIVA L'EX UDINESE FABBRINI - Bomba sulla panchina del Barcellona, raccontata da RAC1: dovrebbe terminare a breve l'avventura di Ernesto Valverde sulla panchina blaugrana. A pesare sul futuro dell'allenatore, il ko in finale di Copa del Rey contro il Valencia dopo l'eliminazione anche in Champions League. Secondo Sport, la società ha già contattato il ct del Belgio, Robert Martinez, per avere la sua disponibilità. Un sondaggio soddisfacente, decisioni in stand-by ma è lui il grande candidato per prendere l'eredità segnata dell'allenatore basco.

André Villas-Boas è il nuovo manager dell'Olympique Marsiglia. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il club francese ha comunicato il nome del successore di Rudi Garcia: il tecnico portoghese ha firmato un contratto di durata biennale.

Niente Barcellona per Xavi: il catalano è il nuovo allenatore dell'Al Sadd. Il club qatariota farà la preseason in Catalogna, a Girona, a partire dal 14 luglio. Per Xavi è il primo incarico ufficiale da allenatore in prima dopo il ritiro dal calcio giocato delle scorse settimane.

Il Porto ha annunciato la cessione a titolo definitivo del difensore Felipe Augusto all'Atletico Madrid. La notizia era nell'aria da alcuni giorni e ora il club lusitano ha comunicato anche i dettagli dell'operazione: per il cartellino del classe '89 incasserà dai Colchoneros 20 milioni di euro.

Ultime sul futuro di Edinson Cavani. Secondo Cadena SER, l'Atletico Madrid avrebbe il sì dell'uruguaiano. Una notizia importante sul futuro dell'ex giocatore di Palermo e Napoli: i materassai, che si preparano a salutare Antoine Griezmann, affonderanno il colpo se dovesse partire anche Diego Costa.

Ripartirà dall'Ungheria la carriera dell'allenatore Giuseppe Sannino. L'Honved, club di Budapest, ha reso noto l'ingaggio del tecnico classe '57 reduce dall'avventura al Novara. Tra le altre, Sannino ha allenato Palermo, ChievoVerona, Watford e Catania.

Miguel Cardoso riparte dalla Grecia. Reduce dall'avventura sulla panchina del Celta Vigo, il tecnico portoghese ha sottoscritto un contratto con l'AEK Atene.

"We go again". Marcelo Bielsa ha rinnovato con il Leeds United. Il Loco è stato confermato sulla panchina del club britannico, con il proprietario Andrea Radrizzani che ha esercitato l'opzione per tenere Bielsa per la seconda stagione. Per il tecnico sudamericano erano spuntate ipotesi anche in Italia come la Roma.

L'Eibar, attraverso i propri canali ufficiali, ha ufficializzato il rinnovo del contratto di José Luis Mendilibar fino al 30 giugno 2020. Sarà la sesta stagione del tecnico basco nella squadra spagnola, la quinta consecutiva.

Il CSKA Sofia ha annunciato l’arrivo del centrocampista offensivo classe ‘90 Diego Fabbrini reduce dall’esperienza al Botosani in Romania dove ha collezionato 31 presenze con cinque reti e altrettanti assist. L’ex di Empoli, Udinese, Palermo e Spezia fra le altre, si lega al club della capitale bulgara per le prossime tre stagioni.

Gradito ritorno in casa dell'Athletic Club, che ha annunciato il nome del nuovo allenatore sui propri profili social: Joseba Etxeberria, bandiera del club basco e recordman di presenze, si lega per i prossimi due anni con un'opzione per il terzo.

Christophe Pelissier non è più l'allenatore dell'Amiens. Il tecnico lascia il club dopo cinque anni, in cui ha portato la squadra in Ligue 1 e a salvarsi per tre stagioni consecutive. L'annuncio ufficiale è stato dato sul sito ufficiale della società: la decisione è stata presa di comune accordo.

Il Celta Vigo ha rinnovato il contratto del difensore David CostaS. Classe '95, il centrale ex Maiorca, Oviedo e Barcellona B ha disputato 15 partite nella Liga appena conclusa. Cresciuto nel settore giovanile del club galiziano, Costas è tornato a Vigo nell'estate del 2018 e ha firmato il prolungamento fino al 30 giugno 2022.