Mundo Deportivo apre: "Offerta per Pellegrini". E c'è il gradimento del giocatore

vedi letture

Mundo Deportivo di questa mattina apre in prima pagina con una notizia che riguarda uno degli uomini di Mancini in vista dell'Europeo: "Offerta per Pellegrini". Il centrocampista della Roma è un obiettivo del Barcellona, che punta al giocatore anche a causa del suo contratto in scadenza nel 2022. Il capitano giallorosso non ha ancora rinnovato e ha una clausola rescissoria da 30 milioni di euro. Su di lui ci sono anche Liverpool e Atletico Madrid ma il Barça è talmente attratto dalle sue qualità che sarebbe già pronto a mettere sul piatto un'offerta sia per il giocatore, che secondo il quotidiano vedrebbe di buon occhio il passaggio in blaugrana, sia al club romanista.