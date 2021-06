Su Pellegrini c'è il Barça: testa solo all'Italia di Mancini ma la scadenza 2022 fa gola alle big

vedi letture

Un gioiello del calcio italiano. Lorenzo Pellegrini è uno di quei giocatori che ama far parlare il campo. Lo sa da anni la Roma, lo sa bene Roberto Mancini che lo considera, in questa spedizione europea, una delle armi più importanti per inseguire il sogno Wembley. Fermo per un piccolo problema fisico dal quale ha praticamente recuperato, ha giocato anche contro l'Under 20 il test successivo alla gara contro la Repubblica Ceca. Un esame dal punto di vista atletico più che superato che porta Pellegrini tra i grandi candidati per un ruolo da protagonista nell'Europeo azzurro. E non solo.

Il futuro dopo l'Europeo. E' il messaggio che ha fatto arrivare il ct Mancini ai giocatori e che tutti hanno recepito. Testa all'Italia, per il domani ci sarà certezza ma da luglio in poi. E questo pensa anche Pellegrini, che la Roma vorrebbe blindare ma che è in scadenza tra una stagione. Testa solo all'Italia e all'Europeo, ma tante società stanno iniziando ad alzare la cornetta. Tra queste c'è anche il Barcellona: rumors spagnoli delle ultime ore trovano conferme proprio in Catalogna. Sfumato il colpo Gini Wijnaldum, finito al PSG, Pellegrini sarebbe ora il primo della lista per il club di Laporta. In scadenza 2022, un'occasione che il club di Messi non vuole lasciarsi sfuggire.