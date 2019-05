Promossi e bocciati: Udinese, Musso suona la carica degli argentini

Fonte: In collaborazione con Gaetano Mocciaro

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il migliore è stato il portiere. E questo, se da un lato la dice lunga sulle qualità di Juan Musso, dall'altro fa capire il tipo di stagione che ha vissuto l'Udinese. Non semplicissima, ma con alcuni talenti cristallini messi in evidenza. Tutti argentini: oltre all'esremo difensore, brillano anche De Paul e Pussetto. La media voto consentirebbe l'ingresso nei migliori anche di Okaka, che però non raggiunge i 1000 minuti richiesti. Da migliorare l'annata di Lasagna, sotto la sufficienza assieme a diversi altri protagonisti di una stagione che comunque ha portato alla salvezza. Il peggiore, media voto alla mano, è Ekong. Da evidenziare, infine, l'ampio turnover cui i friulani, complici i diversi allenatori, hanno fatto ricorso: ben 14 giocatori non sono arrivati ai 1000 minuti di cui sopra.

Promossi

6,22 MUSSO (29 presenze)

6,20 DE PAUL (36)

6,08 BEHRAMI (19)

6 PUSSETTO (35)

Bocciati

5,98 FOFANA (31)

5,92 SAMIR (21)

5,92 D'ALESSANDRO (24)

5,91 STRYGER LARSEN (36)

5,90 NUYTINCK (27)

5,86 DE MAIO (16)

5,82 LASAGNA (36)

5,80 MANDRAGORA (35)

5,77 TROOST-EKONG (35)

Da rivedere

6,14 OKAKA (16)

6 SCUFFET (9)

6 BADU (4)

5,88 TER AVEST (13)

5,81 TEODORCZYK (16)

5,77 MACHIS (13)

5,62 SANDRO (12)

5,57 HALLFREDSSON (3)

5,5 WAGUE (2)

5,45 ZEEGELAAR (12)

5,4 OPOKU (12)

5,4 BARAK (8)

5,33 INGELSON (3)

5 WILMOT (5)