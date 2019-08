© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo scorso 27 luglio, ad Altach, l'Udinese ha perso per 4-1 in amichevole contro il Borussia Dortmund. La gara è stata interrotta a sette minuti dal 90' a causa di un nubifragio, ma a destare scalpore è stata la vergognosa telecronaca sulla tv ufficiale del club tedesco ad opera di Norbert Dickel e Patrick Owomoyela. I due, infatti, si sono lasciati andare un po' troppo: da Lasagne e Prosecco (Pussetto), fino all'uso del termine Itaker (che veniva utilizzato per definire gli emigranti italiani in Germania) e a un'imitazione di Adolf Hitler, hanno scatenato la furia del club giallonero, che ha diramato un comunicato ufficiale scusandosi per l'accaduto e annunciando sanzioni: "Il loro tentativo di essere divertenti è andato completamente a vuoto, era assolutamente fuori posto. Qui non c'è posto per commenti del genere".