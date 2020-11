Scadenza 2021. Ozil, epurato dall'Arsenal. Designated player o futuro in Turchia?

Corsa contro il tempo. Per tenersi stretto un giocatore in scadenza o per mettere a segno un colpaccio a parametro zero. Come di consueto, dall’1 gennaio sarà possibile firmare i pre-accordi da depositare poi ufficialmente a partire dall’1 febbraio. Da quella data, infatti, i calciatori in scadenza di contratto al 30 giugno 2021 saranno liberi di firmare con altri club per le stagioni successive. TuttoMercatoWeb.com vi racconta la situazione dei casi più eclatanti. O allettanti: dipende dai punti di vista.

Rottura totale con l’Arsenal. Nonostante un ingaggio faraonico da quasi 20 milioni a stagione, Mesut Ozil non rientra più nei piani tecnici dell’Arsenal. Anzi, è addirittura stato messo fuori rosa e coe logica conseguenza escluso dalle liste per la stagione 2020/2021: sia da quella riguardante la Premier League, sia da quella dell’Europa League. Lui nel frattempo ha trovato il modo di far parlare comunque di sé, vuoi per multe per eccessi di velocità vuoi per gli stipendi pagati alla mascotte Gunnersaurus. Ma di campo, da qui a fine anno, nemmeno l’ombra.

Il richiamo della MLS. Nei mesi scorsi era stato vicino al trasferimento in Arabia Saudita. Quello era infatti uno dei pochi campionati a potersi permettere un ingaggio extra large come quello dell’ex Real Madrid. Niente da fare, alla fine. E così Ozil è rimasto a Londra al grido di “voglio rendermi utile”. L’Arsenal ha fatto capire di non essere della stessa idea, così già a gennaio potrebbe materializzarsi l’addio: in MLS farebbero ponti d’oro pur di portarlo negli States, da capire quale franchigia potrebbe offrirgli un contratto da designated player. Altrimenti, un passaggio in Turchia prima della fine della carriera: il Fenerbahce si è già mosso in passato, ma chissà che anche le altre big si Superlig non ci facciano un pensiero. A gennaio, o al più tardi a giugno quando sarà libero.

Il futuro di Ozil

MLS 50%

Turchia 40%

Altro 10%