Scadenze 2021, Lazio: la vecchia guardia da rinnovare o da pensionare?

Mai come quest'anno le scadenze condizionano il mercato e i piani dei club. Fra poco meno di due mesi i calciatori potranno firmare nuovi contratti con altre società a parametro zero. Su TuttoMercatoWeb la situazione squadra per squadra.

LAZIO

I casi spinosi - Sono cinque i giocatori in scadenza di contratto nella squadra biancoceleste. Silvio Proto dovrebbe ritirarsi al termine della stagione, mentre Lulic, Radu e Bastos non sono sicuri di restare e molto dipenderà dalle loro condizioni fisiche. Marco Parolo è invece uomo spogliatoio e jolly indispensabile per Simone Inzaghi. Wesley Hoedt è tornato in extremis per rinforzare la difesa incerottata dei capitolini. Tare e Inzaghi sperano che garantisca affidabilità e un certo numero di presenze, poi discuteranno di un eventuale rinnovo con il Southampton. Come detto, Parolo, Radu e Lulic sono alcuni dei senatori della squadra: il centrale è quello che ha meno probabilità di rinnovare.

Le scadenze

Silvio Proto 2021, ingaggio 1 milione ritiro

Wesley Hoedt (prestito con diritto), ingaggio 1,4 milioni

Senad Lulic 2021, ingaggio 1,2 milioni

Stefan Radu 2021, ingaggio 1,4 milioni

Bastos 2021, ingaggio 1 milione

Marco Parolo 2021, ingaggio 1,2 milioni

Andres Pereira (prestito), ingaggio 2,5 milioni