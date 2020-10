Scadenze 2021, Spezia: tanti prestiti da definire, Gyasi e Galabinov da blindare

Mai come quest'anno le scadenze condizionano il mercato e i piani dei club. Fra poco meno di due mesi i calciatori potranno firmare nuovi contratti con altre società a parametro zero. Su TuttoMercatoWeb la situazione squadra per squadra.

SPEZIA

I casi spinosi - Il primo anno in Serie A ha portato in dote una massiccia quantità di prestiti. Della vecchia guardia ci sono ben sei giocatori in scadenza (Galabinov e Gyasi su tutti), ma gran parte delle valutazioni si dovranno fare tra qualche mese. Lo Spezia è un cantiere aperto. Qualora la stagione prenda una piega favorevole, i liguri si concentreranno molto probabilmente sui riscatti di Farias, Agudelo, Chabot e Pobega. Più semplice, qualora le cose vadano bene, la permanenza di Daniele Verde, il cui riscatto è legato al raggiungimento di determinate condizioni.

Le scadenze

Rafael 2021, ingaggio 0,3 milioni

Julian Chabot (prestito con diritto di riscatto e controriscatto), ingaggio 0,2 milioni

Riccardo Marchizza (prestito), ingaggio 0,3 milioni

Claudio Terzi 2021, ingaggio 0,25 milioni

Cristian Dell'Orco (prestito), ingaggio 0,3 milioni

Federico Mattiello (prestito con diritto di riscatto), ingaggio 0,3 milioni

Lucien Agoumè (prestito), ingaggio 0,35 milioni

Leo Sena (prestito con diritto di riscatto), ingaggio 0,35 milioni

Tommaso Pobega (prestito con diritto di riscatto e controriscatto), ingaggio 0,3 milioni

Alessandro Deiola (prestito con diritto di riscatto), ingaggio 0,3 milioni

Gennaro Acampora 2021, ingaggio 0,15 milioni

Nahuel Estevez (prestito con diritto di riscatto), ingaggio 0,35 milioni

Kevin Agudelo (prestito con diritto di riscatto), ingaggio 0,4 milioni

Emmanuel Gyasi 2021, ingaggio 0,1 milioni

Daniele Verde (prestito con obbligo di riscatto condizionato), ingaggio 0,4 milioni

Giuseppe Mastinu 2021, ingaggio 0,15 milioni

Diego Farias (prestito con diritto di riscatto), ingaggio 1 milione

Roberto Piccoli (prestito), ingaggio 0,3 milioni

Andrej Galabinov 2021, ingaggio 0,4 milioni