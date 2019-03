Dopo due pareggi con Rangers e Spartak Mosca, il Sottomarino giallo ha distrutto il Rapid Vienna per poi ottenere altri 5 punti nelle ultime tre gare: particolare da non sottovalutare, gli spagnoli sono tra le pochissime squadre in Europa ad aver concluso il girone senza aver perso neanche una volta. Un andamento confermato anche in fase finale: ai sedicesimi di finale successo di misura, faticoso sullo Sporting, mentre agli ottavi netta (doppia) affermazione sullo Zenit San Pietroburgo.

Europa League

Girone eliminatorio

Villarreal-Rangers 2-2

Spartak Mosca-Villarreal 3-3

Villarreal-Rapid Vienna 5-0

Rapid Vienna-Villarreal 0-0

Rangers-Villarreal 0-0

Villarreal-Spartak Mosca 2-0

Sedicesimi di finale

Sporting Lisbona-Villarreal 0-1

Villarreal-Sporting Lisbona 1-1

Ottavi di finale

Zenit San Pietroburgo-Villarreal 1-3

Villarreal-Zenit San Pietroburgo 2-1