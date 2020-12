Speciale Mondiali, la Svizzera: situazione non rosea, ma è squadra solida

vedi letture

Non vinceva da sette partite la Svizzera di Vladimir Petkovic prima dell'ultima sfida contro l'Ucraina in Nations League. Il 3-0 però è stato assegnato a tavolino per i tanti tamponi positivi della squadra di Shevchenko. Quindi è certamente una situazione tutt'altro che rosea per il commissario tecnico della nazionale elvetica.

La stella - Granit Xhaka (Arsenal)

Capitano, mio capitano. Il rapporto coi Gunners, soprattutto con i tifosi, è stato ed è turbolento. Persa la fascia da capitano, in questa stagione il talento di Basilea pare aver ritrovato centralità nel progetto di Arteta, anche se c’è da sgomitare. In nazionale l’ha sempre avuta, e prescindere da lui sarebbe un’eresia.

L'uomo mercato - Nico Elvedi (Borussia Monchengladbach)

La nouvelle vague dei difensori svizzeri ha in lui punto di riferimento e pezzo pregiato. Cresciuto nello Zurigo, prelevato dal ‘Gladbach nel 2015 per 4 milioni di euro, oggi ne vale molti di più e fa gola a tanti. La vetrina europea sarà tutta per lui, l’Arsenal ci prova da messi: chissà che Xhaka non possa mettere una buona parola.

La possibile rivelazione - Remo Freuler (Atalanta)

Nelle scelte di Petkovic sinora non è stato un titolare fisso, bensì parte dietro Sow (e c’è l’incognita legata a Zakaria, attualmente fuori condizione ma tra qualche mese chissà). Invece, per quanto dimostrato, anche ad altissimi livelli, in nerazzurro, Freuler meriterebbe più spazio. E potrebbe stupire.

L’undici tipo - Sommer; Akanji, Elvedi, Rodriguez; Widmer, Xhaka, Son, Benito; Shaqiri, Seferovic, Embolo.