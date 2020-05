Sport, accordo a un passo Juve-Barça: Pjanic, De Sciglio e 25 milioni per Semedo

Novità importante sul mercato della Juventus raccontato da Sport. Ci sarebbe un principio d'accordo, spiega il quotidiano catalano, per uno scambio sull'asse tra i bianconeri e il Barcellona. Miralem Pjanic e Mattia De Sciglio più 25 milioni di euro per arrivare a Nelson Semedo. Un accordo complesso spiegato da Sport: l'intesa potrebbe definirsi a breve, manca solo l'ultimo sì da parte del portoghese che però sembra essersi deciso ad accettare la proposta. I soldi in arrivo dalla Juventus, peraltro, secondo il giornale, serviranno al Barça a finanziare il colpo Lautaro Martinez.