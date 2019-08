Sportitalia - Inter e Roma accelerano: scambio Dzeko-Icardi più 40-50 mln

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sportitalia fornisce importanti aggiornamenti sul domino degli attaccanti che in questo momento vede coinvolte in prima linea soprattutto Inter e Roma. I due club stanno lavorando alacremente per chiudere lo scambio che porterebbe Edin Dzeko in nerazzurro e dall'altro lato Mauro Icardi in maglia giallo-rossa, con anche l'inserimento di un conguaglio economico di 40-50 milioni nelle casse dell'Inter. L'operazione ha subito una netta accelerazione, le due squadre stanno provando a formalizzare l'accordo. Icardi però, dal canto suo, vorrebbe rallentare per aspettare la Juventus.