Sportmediaset - Dzeko per Icardi, lo scambio si fa: Maurito apre alla Roma

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Edin Dzeko all'Inter, Mauro Icardi alla Roma. Sportmediaset lancia la bomba e parla addirittura di trattativa avanzata tra i due club. Secondo l'emittente, giallorossi e nerazzurri si incontreranno infatti tra oggi e domani per definire questo clamoroso scambio di mercato.

Apertura di Maurito - L'ex capitano dell'Inter si sarebbe convinto ad accettare le avance di Petrachi, rivalutando la destinazione capitolina e dicendosi soddisfatto dell'offerta economica da 7,5 milioni di euro più bonus a stagione (fino a quota 9 milioni). Pur di averlo, la Roma sacrificherebbe il cartellino di Dzeko e proporrebbe in aggiunta un ricco conguaglio utile per regalare a Conte anche un nuovo centrocampista.

Soluzione numero uno - Ancora l'operazione non può ovviamente dirsi chiusa, ma lo scambio Icardi-Dzeko appare ad oggi come la soluzione preferita dai due club, anche perché l'Inter non vuole affatto cedere Icardi alla Juventus e Dzeko è già da tempo in parola con Marotta.