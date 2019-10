Top & Flop - Gabriel la scelta giusta del Lecce. Lapadula non incide

Fonte: Ha collaborato Gaetano Mocciaro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tempo di sosta, in Serie A. E dopo la classifica, pubblicata ieri, riguardante i migliori 50 giocatori del campionato italiano, TMW ha scelto di analizzare nel dettaglio le situazioni delle singole squadre. Una lettura approfondita che pone l'obiettivo sui migliori e sui peggiori delle 20 di Serie A partendo da una variabile ben precisa: l'aver giocato almeno 3 partite in stagione. E le sorprese, così come le attese conferme, ovviamente non mancano...

I MIGLIORI - D'accordo, la difesa del Lecce è una delle più battute dell'intera Serie A. Ma il portiere Gabriel, medie voto alla mano (6,14), risulta comunque essere il migliore di questo avvio di stagione salentina. Alle sue spalle 4 giocatori, tutti con una media del 6: El Khouma Babacar non ha ancora segnato ma ha comunque fatto vedere qualcosa di interessante. Marco Calderoni è piaciuto per atteggiamento e qualità, oltre al gol segnato contro la SPAL. Con loro anche Filippo Falco, bravo a dare qualità alla manovra della squadra di Liverani e Marco Mancosu, autore di 4 gol in 7 partite.

I PEGGIORI - Le note negative non mancano, nella rosa leccese: Andrea Rispoli, medie alla mano (5,43), è l'ultimo della graduatoria giallorossa, soprattutto a causa delle ultime prove non proprio entusiasmanti. Poco sopra (5,5) due attaccanti che insieme hanno collezionato 9 presenze ma zero gol: Gianluca Lapadula e Andrea La Mantia

A margine dell'articolo la classifica completa delle medie voto del Lecce dopo le prime 7 giornate.