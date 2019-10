Top & Flop - Superman Musso. Udinese fin qui tradita dai suoi big

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tempo di sosta, in Serie A. E dopo la classifica, pubblicata ieri, riguardante i migliori 50 giocatori del campionato italiano, TMW ha scelto di analizzare nel dettaglio le situazioni delle singole squadre. Una lettura approfondita che pone l'obiettivo sui migliori e sui peggiori delle 20 di Serie A partendo da una variabile ben precisa: l'aver giocato almeno 3 partite in stagione. E le sorprese, così come le attese conferme, ovviamente non mancano...

I MIGLIORI - Nel calcio i numeri a volte possono avere poca valenza, ma analizzando quelli di Juan Musso si capisce come l'Udinese abbia scovato un nuovo numero 1 destinato ad una grande carriera. Prestazioni quasi sempre all'altezza, miglior media voto della rosa (6,21) e un'ingresso in pianta stabile nel giro della Nazionale argentina. Alle sue spalle, secondo e ultimo fra i giocatori con la sufficienza, William Troost-Ekong. Chiude il podio il nuovo difensore Rodrigo Becao (5,92), a pari merito con Rolando Mandragora.

I PEGGIORI - Evidentemente le voci di mercato hanno condizionato non poco il rendimento di Rodrigo De Paul (5,5). Sia tecnicamente che, soprattutto, mentalmente, come dimostra anche l'espulsione che lo ha costretto allo stop di 3 giornate. E la sua valutazione è inevitabilmente condizionata dal 4 preso contro l'Inter. L'argentino però non è l'unico big ad aver fin qui deluso: Seko Fofana non va oltre il 5,6 di media, mentre Antonin Barak dopo i gravi problemi dello scorso anno ha raccolto una valutazione di 5,67 nelle 3 gare in cui ha preso voto.

A margine dell'articolo la classifica completa delle medie voto dell'Udinese dopo le prime 7 giornate.