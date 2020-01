In estate in pochissimi ci hanno voluto puntare, sebbene fosse stato proposto a diversi club. Qualcuno che però ha scelto di scommettere su Sofyan Amrabat c'è ed oggi il Verona si ritrova in casa uno dei centrocampisti migliori dell'intera Serie A. Moto perpetuo in mezzo al campo, con Veloso forma una coppia ben assortita che regala a Juric qualità e quantità. Presente all'8° posto nella Top10 degli acquisti estivi, lo straordinario girone d'andata giocato dal marocchino lo ha portato all'attenzione delle big italiane. E infatti Inter e Napoli sono già pronte a darsi battaglia in vista della prossima estate.

I numeri di Amrabat all'Hellas Verona, 8° nella Top10 degli acquisti estivi

Presenze in campionato: 17

Minuti giocati: 1.439

Gol e assist: /

Media voto TMW: 6,38