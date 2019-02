© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ignora quando ti criticano, ascolta quando ti consigliano e allontanati quando non ti valorizzano". E' il tweet di Wanda Nara, che nella notte ha postato questo messaggio in cui è molto difficile non intravedere un messaggio per quanto sta accadendo a Mauro Icardi, dalla scorsa settimana ex capitano dell'Inter.