UCLdraw - Juve, Ronaldo: "Ho tanta fiducia, faremo bene quest'anno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristiano Ronaldo, ospite dei microfoni di Sky, parla dopo il sorteggio dei gironi di Champions League. Nel gruppo dei bianconeri Bayer Leverkusen, Atletico Madrid e Lokomotiv Mosca: "Il sorteggio è difficile ma è sempre così, ho grande fiducia nella mia squadra e non vedo l'ora di giocare questa bellissima Champions".

Come vedi la squadra in questo inizio di stagione?

"L'inizio della stagione è sempre duro, abbiamo un nuovo sistema, un nuovo allenatore e. nuovi giocatori Abbiamo vinto la prima partita e cresciamo passo dopo passo, in Champions ci sono tante squadre che possono vincere, è sempre dura, sono positivo e fiducioso. Faremo molto bene in questa stagione".