Una poltrona per tre - Ramsey, Bernardeschi, Douglas: i "10" di Sarri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una Juventus in HD, lì davanti: senza Cristiano Ronaldo, il tecnico Sarri punterà giocoforza sul tandem Higuain-Dybala. Supportato da chi? Il grande dubbio, fra i trequartisti bianconeri, è legato anche a un modo d'intendere un ruolo che non esiste più, quello del 10.

RAMSEY SCALPITA - La doppietta siglata con la maglia del Galles mette in rampa di lancio l'ex Arsenal. Rambo non spara certo a salve: il suo impatto col mondo juventino è stato di quelli che lasciano il segno, e anche per lui Sarri ha cambiato modulo. Il problema è legato, come quasi sempre nel corso della sua carriera, alla continuità: Ramsey ha fatto bene, ma ha giocato soltanto cinque partite. Di cui tre da titolare: poco, pochino. E questo suggerisce che risparmiarlo per l'Atletico Madrid, crocevia verso il primo posto nel girone, possa non essere una cattiva idea.

A BERNARDESCHI MANCA IL GOL - La vera alternativa al gallese resta l'ex Fiorentina. Al quale Sarri chiede anche un gran lavoro oscuro, che a Berna per la cronaca riesce anche piuttosto bene: in questa stagione, 17,5 duelli difensivi vinti in media a partita. Gli manca qualcosa: nello specifico, la rete. Ha segnato sì in Champions, ma in campionato è a secco nonostante le dieci partite giocate. In questo momento, comunque, pare favorito.

DOUGLAS COSTA ANCORA ESPERIMENTO? - L'ultimo nome porta al brasiliano. Vederlo dietro le due punte è una soluzione che stuzzica Sarri. Che lo ha provato ancora e ancora in allenamento. Siamo ancora allo stadio dell'esperimento: l'ex Shakhtar è energia pura, ma altrettanta anarchia. Rompe le righe degli avversari, ma non è ancora collante per i suoi. Meglio a gara in corsa, forse. Ma può essere la mossa a sorpresa che scompagina i programmi dell'Atalanta di Gasp.