VARRRGH! In Premier non hanno preso bene il VAR: le aperture online

© foto di Ivan Cardia

"VARRRRRGH!". Il titolo del Daily Mail riassume in maniera efficacia le reazioni dei media inglesi all'esordio del VAR in Premier League. Da questa stagione, infatti, il massimo campionato inglese prevede l'impiego della video-assistenza arbitrale, come in Serie A accade ormai da due anni. Buona la prima? Non proprio, perché del 5-0 inflitto dal Manchester City al West Ham si parla soltanto per il gol annullato a Raheem Sterling per fuorigioco. Il primo nella storia del calcio inglese. Oggettivamente, un offside millimetrico e per questo si potrebbero comprendere le furiose proteste dei tifosi, meno giustificate se si considera il risultato finale. Sta di fatto che in Inghilterra non hanno preso benissimo l'introduzione del VAR e online non si parla d'altro, come evidenzia la BBC che parla di "partita dominata dal VAR".

Il Daily Mail spiega quel titolo così: "Per la prima volta un gol in Premier League non viene convalidato grazie a un video ma accende le controversie e i fan si lamentano che il VAR sta rovinando il calcio". Stesse idee per il The Sun: "Sterling dimostra di poter essere fondamentale per Guardiola mentre il VAR causa il caos". Il The Telegraph evidenzia: "Un Manchester City imperioso ne rifila cinque al West Ham ma la polemica sul VAR ruba lo show". Sulla stessa lunghezza d'onda il Daily Star: "Tifosi del Man City furiosi dopo il gol non concesso dal VAR". Chiudiamo con l'Express, che sottolinea la contraddizione tra polemiche e risultato: "Il Man City beneficia del VAR nonostante Sterling urli fuck off dopo un gol non concesso".