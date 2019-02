Verso la sosta - Corsa salvezza: calendari da incubo per Chievo e Udinese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se non bastassero gli undici punti di ritardo rispetto alla zona salvezza, il Chievo non avrebbe neanche il calendario a confortarlo. Di qui alla sosta i clivensi affronteranno infatti Atalanta e Torino in trasferta, oltre al Milan in casa. Una trafila davvero ostica da affrontare, ma in generale tante squadre impegnate nella corsa per evitare la retrocessione avranno impegni complicati. Per esempio la SPAL: Sampdoria, Inter e Roma, mica male. E per l'Udinese non sarà facile affrontare Juventus e Napoli in trasferta unica dopo l'altra. Padrone del proprio destino il Bologna: al netto del Torino, Mihajlovic fronteggerà infatti Udinese e Cagliari. Ecco il calendario da oggi alla sosta, in maiuscolo le gare da giocarsi in trasferta.

La classifica

Cagliari 24

Spal 23

Udinese 22 (*una gara in meno)

Empoli 21

Bologna 18

Frosinone 16

Chievo 10

Il calendario del Cagliari

Inter 1 marzo

BOLOGNA 10 marzo

Fiorentina 15 marzo

Il calendario della Spal

Sampdoria 3 marzo

INTER 10 marzo

Roma 16 marzo

Il calendario dell'Udinese

Bologna 3 marzo

JUVENTUS 8 marzo

NAPOLI 17 marzo

*Lazio da giocare il 10 aprile

Il calendario dell'Empoli

Parma 2 marzo

ROMA 11 marzo

Frosinone 17 marzo

Il calendario del Bologna

UDINESE 3 marzo

Cagliari 10 marzo

TORINO 16 marzo

Il calendario del Frosinone

GENOA 3 marzo

Torino 10 marzo

EMPOLI 17 marzo