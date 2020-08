Via alle Final Eight, Europa League: Bayer alti e bassi. Occhio a Havertz

vedi letture

Oggi inizia la final eight di Europa League in Germania. Chi vincerà fra Inter, Bayer Leverkusen, Wolverhampton, Manchester United, Siviglia, Shakhtar Donetsk, Basilea e Copenaghen?

TRA LE OTTO - Il Bayer Leverkusen è una squadra ostica, costruita bene e con molte individualità in rampa di lancio come Havertz o Paulinho. Gli manca qualcosa per fare il salto di qualità ad altissimo livello, ma si tratta di una squadra giovane, frizzante, che può trovare anche dalla panchina gli argomenti giusti per cambiare le partite. È una mina vagante per la competizione perché ha molti calciatori in grado di esplodere da un momento all’altro.

IL CAMMINO - Inserito nel girone di Atletico Madrid e Juventus, il Bayer Leverkusen è arrivato terzo davanti alla sola Lokomotiv Mosca. Per questo, retrocesso in Europa League, si è trovato di fronte subito un avversario complicato come il Porto, comunque liquidato prima con un 2-1 alla Bay Arena, poi con un 1-3 a domicilio, all’Estadio do Dragao. Facile anche l’ottavo di finale con i Glasgow Rangers, battuti con il medesimo risultati, 1-3, a Ibrox Park, poi con un classico 1-0 al ritorno, il 6 agosto.

BOSZ ALTI E BASSI - La trafila in Europa League di qualche anno fa, quando il suo Ajax arrivò a un passo dalla Coppa perché battuto solo dal Manchester United di Paul Pogba, può raccontare di quanto sia un allenatore abituato agli scontri diretti, bravo a cercare la tattica migliore per contrastare l’avversario. C’è stato un passaggio a vuoto con il Borussia Dortmund, l’annata successiva, quando venne sostituito in corsa, ma con il Bayer ha dimostrato ancora qualche alto e basso di troppo: male l’anno scorso (eliminato con il Krasnodar) in questa stagione ha dovuto cedere il posto in Champions al Borussia Moenchengladbach, due punti avanti a lui.

GLI UOMINI MERCATO - Aranguiz ha deciso di rinnovare il proprio contratto e di rimanere, certamente il numero uno è Kai Havertz, per cui c’è una contrattazione che va avanti da qualche tempo fra Bayer e Chelsea. La valutazione è di 100 milioni di euro, mica male. Nelle scorse settimane Paulinho è stato accostato - e proposto - al Milan, ma senza la forza di voler concludere l’affare, bisogna capire anche cosa vuol fare Jonathan Tah, in questo momento uscito dai titolari grazie all’ottimo Tapsoba.

PROBABILE FORMAZIONE - (4-3-3): Hradecky; L. Bender, S. Bender, Tapsoba, Sinkgraven; Palacios, Baumgartlinger, Demirbay; Bailey, Havertz, Diaby. All. Bosz.