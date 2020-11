Ibrahimovic-Koulibaly, episodio da moviola. Gattuso: "In tv sembra una gomitata alla Mike Tyson"

Nel corso della sua intervista a Sky, Rino Gattuso è stato interrogato anche sulla gomitata di Ibrahimovic su Koulibaly in pieno volto, prima del gol del 2-0

Ha visto l'episodio Ibrahimovic-Koulibaly? Che idea s'è fatto? "Non voglio parlare, non lo so. In tv sembra una gomitata alla Mike Tyson, se vedi anche la smorfia... Ma non dobbiamo pensare a questo, dobbiamo pensare a ciò che dobbiamo fare, sempre col coltello tra i denti".