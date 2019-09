© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Wanda Nara e il mancato trasferimento di Mauro Icardi al Napoli nella sessione di calciomercato che s'è appena conclusa. La moglie-agente dell'attuale attaccante del Paris Saint-Germain ne ha parlato ieri sera a 'Tiki-taka', in un botta e risposta con il giornalista Raffaele Auriemma: "I soldi che il Napoli non ha speso per Icardi sono ancora in cassa, quindi a gennaio potrebbe arrivare qualche sorpresa... (sorride, ndr)".