Icardi, priorità alla Juventus. Ma c'è l'ostacolo Dybala

"Icardi, braccio di ferro con l'Inter per avere la Juventus?" L'ha scritto a mezzanotte Tancredi Palmeri nel suo editoriale per TMW. Un tema analizzato anche dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, che parla del club bianconero come della destinazione preferita del bomber di Rosario.

Icardi e Wanda Nara non vorrebbero lasciare l'Italia e la Juventus in questo momento è in cima alla lista delle loro preferenze, più della Premier o del Paris Saint-Germain.

Ostacolo Dybala - Lo scambio Icardi-Dybala che accontenterebbe entrambe le società continua però a non decollare. Il motivo è da ricercare nella volontà della Joya di non lasciare Torino, una volontà espressa pochi giorni fa anche tramite una intervista.

A questo punto, due sono le soluzioni: o il club bianconero nelle prossime settimane convince Dybala o trasferirsi o la Juve trova una nuova soluzione.