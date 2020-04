Il bollettino della Protezione Civile: 4.805 nuovi contagi (+2.886 rispetto a ieri). 681 morti in 24h

La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. I nuovi casi di contagio che si sono registrati nelle ultime 24 ore sono 4.805 (ieri 4.585). Le persone attualmente positive in Italia al COVID-19 sono 88.274, per un incremento di 2.886 pazienti rispetto a ieri (ieri l'incremento era stato di 2.339 pazienti). Di questi, sono in terapia intensiva 3.994 (-74 rispetto a ieri). 681 i decessi che si sono registrati nelle ultime 24 ore (ieri 766, due giorni fa 760) per un totale di 15.362 decessi dall'inizio dell'epidemia. Il totale dei guariti è di 20.996, +1.238 rispetto a ieri.