Il borsino degli allenatori: ecco quanto rischiano i 20 di Serie A

Chi e quanto rischia? TMW ha stilato le percentuali relative alla solidità degli attuali allenatori del nostro massimo campionato. Durante la sosta, sono state due le società a operare il cambio in panchina: Milan e Sampdoria. Mentre Aurelio Andreazzoli è stato esonerato dopo otto partite, a seguito della brutta sconfitta del Genoa sul campo del Parma.

Igor Tudor ai saluti - Undici gol incassati nelle ultime due partite, l'Udinese ha praticamente deciso di esonerare Igor Tudor. Il club già in giornata dovrebbe sciogliere gli ultimi dubbi e sta temporeggiando solo per non sbagliare la scelta del suo erede.

Corini e Mazzarri, prossimo match decisivo - Gara da dentro o fuori. Per Eugenio Corini contro l'Hellas Verona sarà fondamentale ottenere un risultato positivo altrimenti un suo esonero da parte di Cellino sarà operazione praticamente scontata. Discorso un po' diverso per Mazzarri. "E' l'ultimo dei colpevoli", ha detto Cairo ieri sera dopo il poker incassato contro la Lazio. Ma anche in questo caso, nonostante le dichiarazioni, la prossima partita sarà molto importante: dovesse perdere allo stesso modo anche il derby, il tecnico di San Vincenzo potrebbe salutare la compagnia.

Legenda del borsino: da 0% nessun sentore di esonero a 99% manca solo l'ufficialità

Atalanta - Gian Piero Gasperini 0%

Bologna - Sinisa Mihajlovic 0%

Brescia - Eugenio Corini 80%

Cagliari - Rolando Maran 0%

Fiorentina - Vincenzo Montella 0%

Genoa - Thiago Motta 1%

Inter - Antonio Conte 0%

Juventus - Maurizio Sarri 0%

Lazio - Simone Inzaghi 0%

Lecce - Fabio Liverani 0%

Milan - Stefano Pioli 0%

Napoli - Carlo Ancelotti 0%

Parma - Roberto D'Aversa 0%

Roma - Paulo Fonseca 0%

Sampdoria - Claudio Ranieri 0%

Sassuolo - Roberto De Zerbi 25%

SPAL - Leonardo Semplici 25%

Torino - Walter Mazzarri 70%

Udinese - Igor Tudor 90%

Verona - Ivan Juric 0%

Già esonerati

Milan - Marco Giampaolo dopo sette giornate

Sampdoria - Eusebio Di Francesco dopo sette giornate

Genoa - Aurelio Andreazzoli dopo otto giornate