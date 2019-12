Il borsino degli allenatori: ecco quanto rischiano i 20 di Serie A

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Chi e quanto rischia? TMW ha stilato le percentuali relative alla solidità degli attuali allenatori del nostro massimo campionato. Durante la prima sosta, sono state due le società a operare il cambio in panchina: Milan e Sampdoria. Mentre Aurelio Andreazzoli è stato esonerato dopo otto partite, a seguito della brutta sconfitta del Genoa sul campo del Parma. Hanno cambiato anche l'Udinese e il Brescia, con le Rondinelle che prima hanno cacciato e poi richiamato Eugenio Corini.

Ancelotti: due giorni decisivi Sono ore decisive per il futuro di Carlo Ancelotti. Esonerarlo costerebbe ad Aurelio De Laurentiis 5 milioni tra ingaggio e staff, a fine maggio c'è invece la possibilità di esercitare una clausola da mezzo milione. Intanto domani giocherà in Champions col Genk, ben più che sfida spartiacque. ADL pensa al cambio, ieri avrebbe incassato i no di Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti. E si fa largo anche l'ipotesi traghettatore.

Montella: solo due gare L'impressione è che la panchina di Vincenzo Montella sia salva fino alla sosta natalizia perché cambiare prima di Inter e Roma avrebbe rischiato di esporre il successore a una magra doppia figura. L'Aeroplanino, all'ennesimo ko contro il Torino, è ben più che appeso a un filo: c'è Gennaro Gattuso in pole per sostituirlo.

Ore decisive per Semplici Ultima in classifica, la SPAL potrebbe decidere per il cambio di rotta. Proprietà e dirigenza estensi sono a confronto per decidere il domani di Leonardo Semplici, ieri ko in casa contro il Brescia. I nomi per l'eventuale successione sono Gianni De Biasi e Luigi Delneri.

Legenda del borsino: da 0% nessun sentore di esonero a 99% manca solo l'ufficialità

Atalanta - Gian Piero Gasperini 0%

Bologna - Sinisa Mihajlovic 0%

Brescia - Eugenio Corini 0%

Cagliari - Rolando Maran 0%

Fiorentina - Vincenzo Montella 90%

Genoa - Thiago Motta 40%

Inter - Antonio Conte 0%

Juventus - Maurizio Sarri 0%

Lazio - Simone Inzaghi 0%

Lecce - Fabio Liverani 0%

Milan - Stefano Pioli 0%

Napoli - Carlo Ancelotti 80%

Parma - Roberto D'Aversa 0%

Roma - Paulo Fonseca 0%

Sampdoria - Claudio Ranieri 0%

Sassuolo - Roberto De Zerbi 0%

SPAL - Leonardo Semplici 70%

Torino - Walter Mazzarri 20%

Udinese - Luca Gotti 5%

Verona - Ivan Juric 0%

Già esonerati

Milan - Marco Giampaolo dopo sette giornate

Sampdoria - Eusebio Di Francesco dopo sette giornate

Genoa - Aurelio Andreazzoli dopo otto giornate

Udinese - Igor Tudor dopo dieci giornate

Brescia - Eugenio Corini dopo undici giornate

Brescia - Fabio Grosso dopo quattordici giornate